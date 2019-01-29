Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки к законодательству, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний, пишет «Коммерсант».

Поправки к закону «О банках и банковской деятельности» включат ведомство в перечень лиц, которым при получении запроса кредитные организации будут обязаны раскрывать банковскую тайну, сообщил газете заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко. По его словам, ФАС при доказывании антиконкурентных соглашений необходима в том числе информация о движении денежных средств по счетам компаний. И ФАС систематически, при проведении каждого антикартельного расследования, направляет подобные запросы в банки, отметил он.

Полномочия для запрашивания подобной информации у кредитных организаций у ФАС есть исходя из профильного закона «О защите конкуренции». Он наделяет сотрудников антимонопольной службы широчайшими полномочиями, в том числе «запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и информацию, объяснения в письменной или устной форме, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотрения заявления, материалов». Этот же закон обязывает широкий круг лиц предоставлять запрашиваемую ФАС информацию в установленный службой срок.

В то же время банки руководствуются законом «О банках и банковской деятельности», статья 26 которого содержит закрытый перечень госорганов, допущенных к банковской тайне. В ответ на их мотивированные запросы банки обязаны раскрывать информацию о своих клиентах. В этом списке суды, ФНС, внебюджетные фонды, но не ФАС. В конце 2019 года к «банковской тайне» получат доступ также следственные органы. Соответствующий законопроект подготовлен МВД России. МВД, как и ФАС, предлагает включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в банках эти сведения.

Пока же поправки не приняты, банки находятся между молотом и наковальней, так как ответ или не ответ на запрос ФАС неминуемо ведет к нарушению одного из законов. Осложняет ситуацию и тот момент, что нигде не обозначено, какой именно объем информации вправе запрашивать ФАС.