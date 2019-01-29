Счетная палата (СП) собирается проверить, как НПФ инвестировали средства их клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Наиболее тщательная проверка будет проводиться в НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», «Будущее» и Пенсионном фонде России (ПФР), пишет «Коммерсант».



СП разослала всем фондам письмо, в котором сообщила, что проводит проверку «организации и оценки эффективности инвестирования» пенсионных накоплений в период с 2015 по 2018 год. Получение письма изданию подтвердили топ-менеджеры нескольких НПФ, а также ПФР. Представитель СП пояснил, что проверка проводится по рекомендации Совета Федерации.

«В рамках контрольного мероприятия планируется проверка НПФ «Будущее» (нынешний глава СП Алексей Кудрин был председателем совета директоров этого фонда с марта 2015-го по май 2018 года. — Прим. газеты), «ВТБ Пенсионный фонд», ПФР и анализ основных показателей деятельности всех НПФ и ВЭБа», — рассказал он.

«На сегодняшний день «ВТБ Пенсионный фонд» такого запроса не получал», — заявил представитель НПФ, а в «Будущем» не ответили на запрос издания. В ПФР собираются предоставить контрольному органу необходимые данные.

«Поскольку ПФР является объектом контрольного мероприятия, то все, что касается ВЭБа, будет запрошено в ходе проверки фонда», — заявили в СП. Госкорпорация запрос из Счетной палаты не получала, но, как пояснили в ВЭБе, если он поступит, данные «будут предоставлены в полном объеме».

Из письма следует, что Счетная палата потребовала от НПФ к середине марта предоставить данные «обо всех сделках купли-продажи ценных бумаг, совершенных управляющими компаниями (УК)… в разрезе инвестиционных портфелей», о структуре этих портфелей НПФ, как совокупного, так и по каждой УК, обо всех банковских депозитах фондов и т. д. Также СП особо выделила сделки, которые были совершены управляющими, выше или ниже рыночной цены.



Все запрашиваемые данные есть в ЦБ, а для НПФ это будет дополнительной нагрузкой, указывают участники рынка. Как предполагают собеседники издания, проверка может быть связана не с деятельностью частных фондов, а с регуляторными функциями Банка России.