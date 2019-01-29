Жители некоторых регионов демонстрируют особое пристрастие к депозитам в долларах и евро

Рублей во вкладах россиян в 3,6 раза больше, чем валюты. Однако жители некоторых регионов демонстрируют особое пристрастие к депозитам в долларах и евро, а заодно и к вложениям в драгоценные металлы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование аналитического центра компании «ФинЭкспертиза».

Самые высокие темпы прироста вкладов населения в валюте и драгоценных металлах в 2018 году были отмечены в Чеченской Республике (+52,26%), Приморском крае (+38,03%) и Ростовской области (+31,52%). Такой вывод эксперты сделали, проанализировав данные Банка России за 11 месяцев прошлого года.

В рублевом эквиваленте максимальный рост вкладов физлиц в валюте и драгоценных металлах показали Москва (+274,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (+44,45 млрд) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+23,46 млрд).

Впрочем, рубль все равно остается самой популярной валютой для хранения сбережений во вкладе. «Это хороший маркер, показывающий отношение подавляющего большинства россиян к национальной валюте», — полагает генеральный директор «ФинЭкспертизы» Нина Козлова.

Регионами с самым большим приростом рублевых вкладов граждан в 2018 году стали Москва (+133,62 млрд рублей), Московская область (+105,82 млрд) и Санкт-Петербург (+67,33 млрд).

Самые высокие темпы роста рублевых депозитов граждан были зафиксированы в Белгородской области (+10,8%), Московской области (+8,6%) и Республике Хакасия (+8,2%).

В целом за год вклады россиян выросли в 73 регионах. Ожидаемо лидером в этом списке была Москва (+408,4 млрд рублей), а также Московская область (+120,2 млрд) и Санкт-Петербург (+111,8 млрд).

В 12 регионах объем вкладов населения сократился. Больше всего депозитов закрыли жители Мурманской области (-1,85 млрд рублей), Бурятии (-1,29 млрд) и Карачаево-Черкесской Республики (-1,25 млрд рублей).