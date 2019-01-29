Недавняя приостановка работы части правительства США из-за прекращения бюджетного финансирования обошлась без макроэкономических последствий. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге для журналистов глава Национального экономического совета Белого дома Лоренс Кадлоу. Он категорически оспорил выводы ряда экспертов об ощутимых последствиях так называемого шатдауна для экономики США, передает ТАСС.

С точки зрения Кадлоу, ключевой проблемой, к возникновению которой привела очередная приостановка деятельности правительства из-за бюджетных препирательств между правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партиями, стала отправка в неоплачиваемые отпуска нескольких сотен тысяч госслужащих. Многие из них в связи с произошедшим фактически остались на несколько недель без средств к существованию. «Мне кажется, эти индивидуальные тяготы были самой крупной проблемой», — подчеркнул руководитель Национального экономического совета. «Что же касается макроэкономики, то я не думаю, что это (нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне) было фактором, я просто так не думаю», — заявил Кадлоу.

«Состояние экономики (США) мне и моим коллегам, Кевину Хассетту (глава совета экономических консультантов Белого дома) и другим, кажется чрезвычайно сильным. Я не считаю, что это (шатдаун) было разрушительным (для экономического роста)», — сказал Кадлоу. В связи с этим он заверил, что по своей совокупности экономические показатели остаются «невероятно сильными». «Думаю, что мы все еще движемся с тенденцией темпов роста 3% (в годовом выражении), и я этим горжусь», — отметил советник президента США.

Бюджетное управление конгресса оценило потери экономики США от шатдауна в 3 млрд долларов В ведомстве отметили, что по итогам I квартала 2019 года потери составят уже 8 млрд долларов.

Он также не согласился с заключениями бюджетного управления конгресса США, в соответствии с которыми американская экономика потеряла в результате шатдауна не менее 3 млрд долларов. «Ничего такого я в данный момент признавать не буду», — заявил Кадлоу.

В пятницу Белый дом и конгресс США наконец договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. На этот раз шатдаун продолжался рекордные 35 дней.



Приостановка работы федерального правительства имела место в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря. Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп хочет включить свыше 5,7 млрд долларов на сооружение защитного барьера на границе с Мексикой.