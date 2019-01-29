Мировые цены на нефть после закрытия торгов понедельника в минусе перешли к росту на фоне введения Соединенными Штатами санкций против нефтяной компании Венесуэлы.

Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по состоянию на 9:54 мск повысились на 0,26 доллара к уровню закрытия предыдущих торгов, до 52,25 доллара за баррель. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на Brent на 9:57 мск составляла 60,17 доллара за баррель (плюс 0,24 доллара).



Администрация США в понедельник объявила о введении санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, одного из немногих источников доходов правительства президента Николаса Мадуро. Вместе с тем, как пояснил Минфин США, американские компании смогут продолжать проводить сделки с PDVSA при условии отправки средств на специальные заблокированные счета, к которым у действующего правительства в Каракасе нет доступа. Таким образом американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы Мадуро пошел на проведение досрочных президентских выборов.