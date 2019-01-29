В 2018 году россияне потратили на онлайн-образование 1 млрд 389 тыс. рублей, подсчитали эксперты производителя онлайн-касс компании «АТОЛ». Направление курсов по повышению профессиональной квалификации в общем объеме трат россиян на онлайн-образование в прошлом году составило 78%, пишет «Коммерсант».

Чаще всего россияне в 2018 году выбирали бизнес-образование, траты на которое достигли 38% от общего объема, и программирование (14% от общего объема). Популярными направлениями также стали финансы (4%), медицина (3,8%), управление (2,6%) и иностранные языки (1,9%). Менее популярными были онлайн-курсы по бухгалтерии, педагогике, маркетингу, проектированию и веб-дизайну.



Согласно результатам исследования, сегмент курсов по развитию непрофессиональных навыков в общем объеме онлайн-курсов вырос в прошлом году с 19% до 27%. Самыми популярными направлениями стали курсы живописи (6% от общего оборота онлайн-курсов), бьюти-вебинары (4%) и курсы личностного роста (2%). При этом, по словам основателя компании «АТОЛ» Алексея Макарова, «курсы по маркетингу в среднем стоят значительно дороже курсов по программированию — 32,7 тыс. рублей и 9,9 тыс. рублей соответственно, хотя обучение последним открывает доступ к вакансиям с существенно более высокими зарплатами».

Как рассказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, емкость российского онлайн-рынка высшего и профессионального образования (без учета языкового обучения, дошкольного, школьного и среднего образования) в 2018 году превысила 18 млрд рублей, причем на долю дополнительного профессионального образования приходится более 13 млрд рублей, то есть около 72%.

Бурмистров также подтвердил, что наиболее динамичный рост демонстрирует «сегмент любительских курсов по онлайн-маркетингу, тренингам и личностному росту, продвижение и реализация которых активно осуществляются на платформе социальных сетей».