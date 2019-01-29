Аналитики Объединенного кредитного бюро оценили индивидуальный кредитный рейтинг жителей российских регионов на основе данных о 77,7 млн граждан, когда-либо бравших кредит в банке или заем в микрофинансовой организации, информация о которых хранится в бюро, и выяснили, что высокий кредитный рейтинг имеют 60,6 млн человек, или 78%, средний рейтинг — 7,4 млн, или 9%, низкий — 9,8 млн человек, или 13%. Такие данные приводятся в сообщении ОКБ.

В бюро напоминают, что с 31 января 2019 года вступает в силу закон № 327-ФЗ с поправками к федеральному закону «О кредитных историях». Закон предполагает, что вместе с кредитным отчетом бюро будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг.

Индивидуальный кредитный рейтинг является аналогом скоринга, который уже активно используют банки и МФО при принятии решения о выдаче заемщику кредита. Балл будут рассчитывать бюро кредитных историй по своим существующим скоринговым моделям, которые уже доказали валидность для кредиторов. Каждое бюро имеет свою модель с определенным набором переменных, которые влияют на итоговое значение балла: это наличие текущих и исторических просрочек платежа, уровень долговой нагрузки заемщика, количество запросов его кредитной истории, ее глубина (чем она больше, тем лучше) и т. д. Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска заемщика. При этом для заемщика важен не столько конкретный балл, сколько интервал уровня риска, которому он соответствует, поясняют в ОКБ.

Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский автономный округ и Рязанская область (по 83%), Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, Мордовия и Чувашия (по 82%).

Больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тувы (29%), Республики Алтай (22%), Карачаево-Черкесии и Бурятии (по 19%), Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области (по 18%).



«С 31 января 2019 года россияне вместе с кредитной историей будут получать балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита. Однако заемщикам нужно помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита, поскольку финальное решение о выдаче кредита и его условиях остается за кредитором. У банков и МФО есть дополнительные источники для оценки заемщика, которые не входят в состав кредитной истории: данные о доходе, контактные данные, трудоустройство, история взаимоотношений с конкретной организацией, поэтому решение принимается не только исходя из данных кредитных историй, а более комплексно», — комментирует и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников.