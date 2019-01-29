Банк России отозвал у страховой группы «УралСиб» лицензии по ОСГОП (обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) и ОПО (страхованию гражданской ответственности перевозчика). Решение принято в связи с добровольным отказом страховщика от осуществления этих видов деятельности.



Банк России приказом от 28.01.2019 года № ОД-183 отозвал лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров акционерного общества «Страховая группа «УралСиб» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0983). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», говорится в сообщении на сайте регулятора.

В апреле 2017 года компания передала свой портфель по ОСАГО, ДАГО и автокаско страховой компании «ОПОРА». 20 октября 2017 года Банк России приказом № ОД-2947 отозвал лицензию компании на осуществление ОСАГО.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли приходились на добровольное медицинское страхование (50,24%), страхование от несчастных случаев и болезней (23,91%), страхование имущества (11,29%, из них имущества физических лиц — 8,4%, юридических лиц — 2,89%), каско (6,05%), страхование грузов (3,76%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (4,06%).

