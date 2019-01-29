Хотя объем пенсионных накоплений, и частных, и государственных, в мире будет расти, пенсионные расходы в пересчете на одного пенсионера неизбежно будут снижаться. Таким образом, пенсии поколения Z в будущем могут оказаться существенно ниже нынешних. Чтобы этого избежать, правительствам развитых стран придется не раз повышать пенсионный возраст и стимулировать рост личных накоплений граждан. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты развития солидарных и накопительных пенсионных систем экспертов Международного валютного фонда.

Совокупный объем пенсионных средств в экономиках развитых стран составляет около 8% их общего ВВП, в ближайшие годы он будет расти и к 2050 году увеличится до 10%. Однако за этот же период соотношение средней ожидаемой пенсии и ВВП на душу населения будет непрерывно падать: если сейчас оно составляет около 35%, то до 2050 года сократится до 20%.

Основная причина — рост доли пожилого населения во всем мире. Сейчас прогнозируемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет растет примерно на один год за десятилетие. В результате к 2050 году в среднем нагрузка пожилыми (соотношение населения в возрасте 65 лет и старше и населения трудоспособного возраста 15—64 лет) удвоится. В итоге если сегодня наибольшую нагрузку пожилыми испытывает Япония, где это соотношение составляет 40 пожилых на 100 человек трудоспособного возраста, то к 2050 году этот порог преодолеют более 55 стран.

В РФ доля населения в возрасте 65 лет и старше выросла с 4,8% в середине прошлого века до 13,5% к середине 2015 года. До 2030-х годов, по среднему варианту прогноза ООН, значения показателя для России будут быстро расти, пока не окажутся сопоставимыми со среднемировыми (19,3%), что, в свою очередь, приведет к аналогичным проблемам с обеспечением благосостояния пожилых.



Чтобы избежать падения уровня жизни, будущим пенсионерам развитых стран (рожденным в 1990—2009 годах) к 2050 году, скорее всего, придется выходить на пенсию на пять лет позже (сейчас — 63 года, будет — 68 лет). Это поможет сократить разрыв между нынешним и будущим коэффициентами замещения наполовину. Чтобы компенсировать вторую половину, по оценке МВФ, поколению Z потребуется откладывать 6% своего дохода ежегодно на протяжении всей трудовой карьеры.