ЦБ установил официальные курсы валют на 30 января. Курс доллара повысился на 41,12 копейки, составив 66,3412 рубля (65,93 рубля на 29 января). Курс евро увеличился на 68,79 копейки до 75,8811 рубля (75,1932 рубля на 29 января).



На динамике курса рубля негативно отражается снижение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках после обострения напряженности между США и КНР, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

Накануне Минюст США выдвинул сразу несколько уголовных обвинений в отношении китайской корпорации Huawei Technologies. Обвинения предъявлены по следующим пунктам: кража коммерческой тайны, мошенничество в банковской сфере и нарушение санкций против Ирана, препятствие правосудию.

«И хотя министр торговли США уже отметил, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам, атмосфера перед началом переговоров заметно ухудшилась. И теперь рынки отыгрывают эскалацию напряженности между КНР и США, дисконтируя стоимость рисковых активов. Кроме того, необходимо отметить, что после завершения периода налоговых выплат рубль лишился такого фактора поддержки, как дополнительный спрос на рублевую ликвидность», — комментируют эксперты.

Тем не менее, оговариваются они, сохранение нефтяных цен на комфортных уровнях по-прежнему частично ограждает рубль от внешнего негатива.

Локально на неделе поддержку рублю могут оказать размещения Минфином ОФЗ, параметры аукционов будут объявлены во вторник.

Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB аналитики называют отметки 65,8—66,8 рубля.