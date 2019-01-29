Страховая компания «МАКС» победила в тендере на оказание услуг по страхованию имущества АО «Мосгаз». По условиям контракта страховой защитой будут обеспечены нежилые здания и оборудование заказчика. Совокупный лимит ответственности страховщика составил 1 млрд 865 млн 503 тыс. рублей.

Кроме СК «МАКС» в конкурсном отборе участвовали страховые компании «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «СОГАЗ», «Сбербанк страхование» и «Стерх».



В 2017 и 2018 годах МАКС также выигрывала конкурсы на страхование имущества «Мосгаза» с лимитами 3 млрд и 1,842 млрд рублей соответственно.

АО «Мосгаз» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям Москвы для снабжения населения и объектов городского хозяйства.