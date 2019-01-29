Аналитики «Велес Капитала» рекомендуют инвесторам покупать акции «Северстали», ожидая их роста на 37%. Сейчас бумага торгуется на Московской бирже в районе 954—956 рублей.



«Северсталь» является высокоэффективной компанией с четкими перспективами развития и высокими дивидендными выплатами», — указывает аналитик инвесткомпании Александр Сидоров. Он прогнозирует, что выплаты акционерам могут составить 117 рублей на акцию по итогам 2019 года, что соответствует доходности в 12,3% годовых.

Эксперт ожидает роста стоимости бумаг «Северстали», несмотря на прогнозируемое снижение финансовых показателей металлургической компании.

«После массовых распродаж на фондовом рынке России в конце 2018 года акции металлургических компаний обладают двузначным потенциалом роста, и «Северсталь» не исключение. Мы присваиваем акциям компании целевую цену в размере 1 309 рублей и рекомендацию «покупать» с потенциалом роста 37% от текущего значения», — говорится в обзоре «Велес Капитала».

По итогам 2019 года аналитик ожидает роста EBITDA «Северстали» на 20% до 3,1 млрд долларов. При этом стратегическая цель металлурга — рост EBITDA на 10—15% в год.

Компания обладает низкой долговой нагрузкой, а реализация инвестиционной программы и новых проектов обеспечат курсовой рост стоимости акций, резюмируют в «Велес Капитале».