Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает засчитывать годы, которые женщина провела не работая и воспитывая детей, в общий трудовой стаж.

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины», — приводит слова омбудсмена ТАСС.

«Верхний возраст подлежит обсуждению, это может быть от 14 до 18 лет», — уточнила Москалькова.



Также она считает целесообразным разрешить женщинам «работать дистанционно, если это вызвано семейными ситуациями» и не снижает результат труда.



Во вторник Москалькова приняла участие в мероприятии по случаю старта проекта «Сотрудничество в области реализации национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017—2022 годы» в московском офисе Совета Европы.

Как передало РИА Новости , глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, комментируя идеи Москальковой, отметил, что экономические условия пока не позволяют засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин: возникает вопрос — кто будет вносить средства в пенсионную систему. Он напомнил, что сейчас у женщин учитывается стаж по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет, и высказал мнение, что когда появятся бюджетные возможности, тогда и можно будет обсуждать этот вопрос. В свою очередь председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддерживает идею засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин, но считает, что в стаж должен включаться только период ухода за ребенком до трех лет (прим. Банки.ру).

