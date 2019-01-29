В понедельник, 28 января, в отдел полиции по Тверскому району поступило сообщение о том, что у бизнесмена похитили 100 тыс. долларов из банковской ячейки в одном из отделений Альфа-Банка в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

«В полицию обратился Петр Овдиенко, который рассказал, что он прибыл в Альфа-Банк в 9:20 и обнаружил, что в его ячейке отсутствуют 100 тысяч долларов», — сообщил источник в полиции. По словам обратившегося в полицию мужчины, доступ к ячейке имел только он.

При обращении в полицию Овдиенко представился руководителем проектов «Базис Групп». Телефон, который был указан при регистрации компании, оказался недоступен.

В настоящее время руководителем компании является Денис Овдиенко, а бенефициаром — Анна Овдиенко. Петр Овдиенко значится в реестре юридических лиц как бывший совладелец компании. В базе данных СПАРК указано, что компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве, а также в Альфа-Банк с просьбой подтвердить факт хищения денежных средств.

Бизнесмен Петр Овдиенко является совладельцем либо руководителем семи компаний, зарегистрированных в Москве и Московской области. Основной вид деятельности этих компаний — садоводческая деятельность.

В 2009 году Forbes писал, как Петр Овдиенко и его партнер по бизнесу Евгений Родионов строили подмосковные поселки экономкласса. Согласно СПАРК, Овдиенко был совладельцем ООО «Родэкс-Девелопмент» с долей в уставном капитале 3,3%. Родионов и Овдиенко занялись бизнесом в 1994 году после того, как уволились в запас из Космических войск. Они строили дорогие коттеджи, а потом решили зарабатывать на строительстве жилья стоимостью до 500 тыс. долларов за земельный участок с домом. Всего в Московской области Rodex Group построила 15 поселков.



