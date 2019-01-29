Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначен Игорь Зелезецкий, исполнявший обязанности гендиректора после того, как этот пост покинула Екатерина Трофимова.

«Игорь Зелезецкий назначен гендиректором АКРА», — сообщили в пресс-службе агентства.

В середине января Екатерина Трофимова, возглавлявшая АКРА с момента основания агентства в 2015 году, покинула пост гендиректора агентства. Временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен управляющий директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий.

Как отмечали в агентстве, Зелезецкий имеет 15-летний опыт работы в сфере рейтингов, в том числе 12 лет трудился в Moody's Investors Service.