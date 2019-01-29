Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских банков — Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ — по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба суда.
Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 25 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 млн долларов.
«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество», — говорится в сообщении.
Верховный суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года об аресте акций.
Суд Киева также запретил «дочкам» российских госбанков отчуждать имущество, осуществлять реорганизацию или ликвидацию.
В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитража Гааги арестовал акции «дочек» российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк оспаривает этот арест.
Иск в суд в Гааге подавали 19 предприятий, в том числе ЧАО «Аеробуд», ООО «Приватофис», ООО «Приватленд», ООО «Эверест Истейт», ООО «Телерадиокомпания «Жиса», ООО «Крым Девелопмент», ООО «КУА «Финансовый капитал», ООО «КУА «Финансовый вектор».