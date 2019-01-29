В обозримое время на российском рынке сохранится тренд на повышение курсов иностранных валют. Об этом говорится в материале из очередного выпуска «РЭУ Аналитики», посвященном плюсам и минусам валютных вкладов .

Как указывает автор, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, на 1 декабря 2018 года доля привлеченных кредитными организациями валютных вкладов от общего объема банковских депозитов физических лиц составила почти 22%. По мнению эксперта, валютные вклады «целесообразны, если планируются валютные расходы — туристические поездки, обучение за рубежом, приобретение недвижимости и т. п.», при этом «в условиях российской действительности сложно рассматривать валютные вклады как инвестиционный инструмент в надежде на реализацию пассивных стратегий получения положительного финансового результата за счет процентов на капитал».

«Диапазон колебаний максимальных ставок по договорам с физическими лицами банков, занимающих доминирующие позиции в этой сфере, заметно варьируется. В январе 2019 года по долларам США он составляет от 0,973% по вкладам до востребования и до 4,085% по вкладам на срок свыше одного года; по евро — от 0,158% по вкладам до востребования и до 1,003% по вкладам на срок от полугода до года. Они (ставки)… в большинстве случаев даже не перекрывают целевой уровень инфляции, составляющий на 2019 год 4%. Поэтому размещение средств на валютном депозите приносит минимальный реальный процентный доход», — рассуждает автор материала.

Относительно курсового дохода отмечается, что «курсовые «качели» не позволяют с уверенностью рассчитывать на позитивный валютный тренд, который обеспечит выгодный валютный курс в момент закрытия счета или снятия средств». Так, курсовой доход годового долларового вклада в 2018 году составил 21,8%, вклада в евро — 16,5%, а квартальные вложения в доллары с января по март и в евро с сентября по декабрь 2018 года привели бы к потерям в размере 0,2% и 6,2% соответственно.

«На российском рынке иностранная валюта, скорее всего, в кратко- и среднесрочной перспективе сохранит повышательный тренд, а значит, сохранится возможность получения курсового дохода, — пишет Воронкова. — На это указывают многие факторы. Евро и доллар имеют в качестве основы оптимистические оценки экономического развития стран-эмитентов, в то время как рост российской экономики сдерживается негативным геополитическим воздействием. Начало закупок Банком России иностранной валюты для Минфина РФ также поддержит ее курс на внутреннем валютном рынке. А вот нефтяные котировки не должны оказать большого влияния на валютный курс рубля, так как, по оценкам, их уровень близок к консенсусу».



Также автор материала высказывает мнение, что криптовалюты едва ли могут составить конкуренцию вложениям в традиционные резервные валюты. «История развития криптовалют рассказывает о невероятно крутых курсовых виражах этого цифрового инструмента, что дает основание сделать вывод о высоких рисках вложений в них», — заключает экономист.