Две хакерские группировки могут быть ответственны за пропажу 1 млрд долларов в криптовалюте, говорится в исследовании компании Chainalysis.

По словам старшего экономиста Chainalysis Филипа Грэдвелла, две группы, которых аналитики назвали «Альфа» и «Бета», совершили 60% от кибератак за всю историю существования цифровых денег. Эксперты уверены, что обе организации продолжают работать по сей день, сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на Ttrcoin.

«Альфа» — «гигантская, строго контролируемая организация, по крайней мере частично руководствующаяся неденежными интересами», в то время как «Бета» меньше организована, но больше ориентирована на финансовую сторону вопроса.

При этом «Альфа» начинает переводить криптовалюту без отлагательств, а «Бета» предпочитает дать ей «отстояться» (вплоть до полутора лет, пока общественность забудет об атаке). «Альфа» в среднем выводит по 75% средств в течение одного месяца, а «Бета» — около половины после окончания периода ожидания.

По словам Грэдвелла, иногда средства попадают даже на регулируемые биржи, поскольку AML-системы не в состоянии выявить подозрительные трансакции после множественных перемещений средств между адресами.