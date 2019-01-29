Центробанк утвердил решение об эмиссии трех выпусков купонных облигаций. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.



«Банк России принял решение об осуществлении эмиссии восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-18, выпуске КОБР-19 и выпуске КОБР-20. В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности», — отмечается в релизе.

Информацию об аукционах по размещению выпусков 4-18-22BR1-9, 4-19-22BR1-9 и 4-20-22BR1-9 регулятор разместит дополнительно.