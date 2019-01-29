Представитель Промсвязьбанка заявил в Арбитражном суде Москвы, что банк ведет переговоры о мировом соглашении в деле по иску о незаконности сделок по выходу трех негосударственных пенсионных фондов — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» — из капитала банка накануне объявления о его санации.

«Подтверждаем факт ведения переговоров по мировому соглашению», — сказал представитель ПСБ. Представитель НПФ «Сафмар» и «Доверие» ранее сообщил в суде, что стороны в декабре вели интенсивные переговоры, однако из-за новогодних праздников «не успели соблюсти все формальности».

ПСБ в своем иске также требует применить последствия недействительности сделок путем взыскания более 16 млрд рублей с ответчиков — трех НПФ, их управляющих компаний «УК Управление инвестициями», «Ай Кью Джи Управление активами», «И Джи Капитал Партнерс» и нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ.

Представитель Promsvyaz Capital B. V. уточнил, что эта компания в переговорах не участвует. Как пояснили представители сторон, в переговорах с истцом участвуют шесть ответчиков из семи — три НПФ и их управляющие компании.

«Мы пытаемся урегулировать претензии, предъявленные к нам — двум НПФ и их управляющим компаниям. У банка, возможно, останутся претензии к другим ответчикам», — сказал, в частности, представитель НПФ «Сафмар» и «Доверие». Представитель НПФ «Будущее» в суде также подтвердил участие в переговорах. Суд по ходатайству ответчиков, поддержанному истцом, отложил слушания на 5 марта.

Как ранее сообщал представитель банка в суде, истец оспаривает договор от 14 декабря 2017 года между ПСБ и Promsvyaz Capital, а также взаимосвязанные сделки, «опосредующие куплю-продажу акций». В результате сделок принадлежавшие фонду акции банка были проданы самому банку. Все взаимосвязанные, как утверждает истец, сделки были совершены за день до публикации решения ЦБ о санации ПСБ. Ответчики, по мнению истца, знали о предстоящей санации.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital владели 50,03% акций ПСБ, НПФ «Будущее» — 10%, НПФ «Сафмар» — 6,19%, НПФ «Доверие» — 3,81%. О санации ЦБ объявил 15 декабря 2017 года. ЦБ, в свою очередь, сообщил, что намерен провести расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.