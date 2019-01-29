Агентство по страхованию вкладов хочет через суд взыскать с четырех бывших контролирующих лиц Интеркоммерц Банка почти 79,5 млрд рублей. О соответствующем иске, поданном в Арбитражный суд Москвы 28 января, сообщается на сайте агентства.

Интеркоммерц Банк лишился лицензии 8 февраля 2016-го, был признан банкротом 29 апреля того же года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Ответчиками по иску в сообщении агентства указаны Бугаевский А. С., Чурляева Н. М., Джгун А. Ю. и Сотников А. Л. Уточним, что Александр Бугаевский возглавлял правление банка и входил в его совет директоров, Надежда Чурляева и Александр Джгун были членами правления.

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, списанию денежных средств в пользу иностранной кредитной организации», что причинило ущерб Интеркоммерц Банку и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов, указывает конкурсный управляющий.



Александр Бугаевский является фигурантом уголовного расследования. В прошлом году стало известно, что он находится в Чехии и Россия запросила его выдачи.