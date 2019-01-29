Связь-Банк начал сбор и передачу биометрических данных физических лиц в Единую биометрическую систему в рамках государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщили в пресс-службе финучреждения.



«В настоящее время зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе можно уже в половине офисов Связь-Банка. Эти отделения оснащены всеми необходимыми техническими средствами по сбору данных и обеспечению информационной безопасности. После сдачи образцов фотографий и голоса в отделении Связь-Банка клиенты смогут воспользоваться услугами финансовых учреждений и государственными электронными сервисами без личного присутствия, что позволит значительно экономить время и повысить скорость обслуживания», — отмечается в релизе.

Процедура по сдаче биометрии бесплатная и добровольная, проводится только с согласия клиента. К концу 2019 года Связь-Банк намерен внедрить возможность сдачи биометрических данных во всех своих офисах от Владивостока до Калининграда.