Выход Великобритании из ЕС может повредить санкциям Евросоюза против России, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

«Если выход Великобритании из ЕС произойдет, как запланировано, это лишит данный институт одного из ключевых голосов в поддержку санкций против России и рыночного либерализма, а также страны с крупнейшим потенциалом в иностранной политике и политике в области безопасности», — заявил Коутс в показаниях конгрессу.

На вечер вторника запланировано голосование за повторно предложенный правительством вариант соглашения о Brexit. Документ вызвал критику парламентариев, многие в парламенте сомневались в том, что палата общин проголосует за документ. Парламентарии подготовили более десятка поправок, которые могут отложить Brexit или инициировать проведение повторного референдума. Часть поправок потребует изменения текста соглашения. Ранее Брюссель заявлял, что текст соглашения должен оставаться неизменным.

Если парламент вновь отклонит документ, премьер-министру Терезе Мэй придется предложить депутатам новую программу действий. Ранее источники РИА Новости в Консервативной партии заявляли, что Мэй может вносить в парламент один и тот же документ сколько угодно раз.