Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник поручила главе комитета верхней палаты по экономической политике Дмитрию Мезенцеву разобраться с причинами задержки в принятии Госдумой законопроектов об использовании цифровых технологий в финансовой сфере и способствовать ускорению этой работы.

«Попрошу вас разобраться, почему уже почти год практически без движения в Госдуме лежат законодательные инициативы сенаторов по использованию цифровых технологий в финансовой сфере. Необходимо выяснить, что сдерживает их принятие. Если они некачественные — скажите, мы будем их дорабатывать», — сказала она, открывая встречу сенаторов с главой Минкомсвязи Константином Носковым в формате «открытого диалога».

По ее словам, «самое главное — не затянуть процесс создания законодательной базы для цифровой экономики». Спикер отметила, что «правовой вакуум» в этой сфере приводит к распространению различных серых схем, а бизнес начинает искать для себя другие юрисдикции, в том числе в ближайших странах.

«Не мне вам объяснять, что в этой сверхдинамичной и сверхконкурентной сфере промедление смерти подобно. У нас сегодня есть все для цифрового прорыва, и провалить его из-за бумажной волокиты, бюрократии избыточной, еще каких-то факторов было бы просто стыдно», — подчеркнула она.

Речь идет о нескольких законопроектах, в частности, о регулирующем вопросы привлечения инвестиций посредством инвестиционных платформ. Кроме того, еще в мае 2018 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах, содержащий определение таких активов, к которым относится криптовалюта.

В целом, по словам Матвиенко, в течение ближайших трех лет парламент рассмотрит более 60 законопроектов в области цифровой экономики, 20 из них — уже в этом году. В связи с этим она призвала Минэкономразвития подготовить «дорожную карту» разработки инициатив в этой сфере.