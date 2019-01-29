Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Актив Банка на уровне «ruBB-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», следует из релиза агентства.



«Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции, удовлетворительное качество активов, удовлетворительную оценку капитала и способности его генерации, адекватную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления. Установление «негативного» прогноза обусловлено рисками снижения качества кредитного портфеля в связи с концентрацией бизнеса в регионе с низким кредитным качеством, а также снижением показателей рентабельности бизнеса», — говорится в сообщении.

Уровень нормативов достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков эксперты оценивают как высокие (на 1 декабря 2018 года Н1.0 = 31,1%, Н1.1 = Н1.2 = 23,6%). Кредитный портфель Актив Банка (без учета МБК) формирует около 31% валовых активов и представлен как корпоративными ссудами, так и ссудами физическим лицам (78% и 22% портфеля соответственно на 1 декабря 2018 года).



При этом аналитики отмечают незначительный объем источников дополнительной ликвидности (РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг позволяет покрыть отток менее чем 3% привлеченных средств по состоянию на 1 декабря 2018-го).