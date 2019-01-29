Компания «МТС» запустила для корпоративных клиентов онлайн-сервис «МТС Торги» по вторичной реализации различных категорий товаров и имущества, сообщили в пресс-службе оператора связи.



«Новый сервис позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям использовать по подписке электронную торговую площадку МТС для продажи имущества на прозрачных условиях и в короткие сроки на основе английского (цена на повышение) и голландского (цена на понижение) аукционов. Помимо платформы для сопровождения сделок клиентам доступны услуги менеджеров из собственного штата квалифицированных продавцов МТС», — отмечается в релизе.

На данный момент сервис «МТС Торги» представлен лотами с объектами недвижимости, IТ- и технологическим оборудованием, металлопрокатом, автомобилями, бытовой техникой, мебелью и другими категориями товаров.