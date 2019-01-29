Московские полицейские задержали 24-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве на 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



«В полицию подал заявление 49-летний москвич. Он рассказал, что обратился в организацию, оказывающую посреднические услуги в деятельности, связанной с проведением операций на международном финансовом рынке. В офисе на Каланчевской улице он заключил договор поручения с действующей от имени организации неизвестной женщиной и внес денежные средства в размере около 2 миллионов рублей на расчетный счет фирмы. Однако обязательства по договору не были исполнены, и он обратился в полицию», — отмечается в релизе.

Выяснилось, что подозреваемая и другие неустановленные лица похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование дела продолжается, заключили в ведомстве.