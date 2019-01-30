Французский суд высокой инстанции Ниццы принял решение о несоответствии французским судебным процедурам запроса России на конфискацию имущества бывшего владельца Международного Промышленного Банка Сергея Пугачева. Об этом сообщило вечером во вторник AFP со ссылкой на решение суда, передает ТАСС.

«Суд учел, что судебное преследование, начатое в соответствии с коллективным иском в отношении Межпромбанка 7 декабря 2010 года, изначально рассчитанное на годовой срок, было в дальнейшем продлено на несколько шестимесячных сроков. Данные решения о продлении были приняты московским судом в составе единственного судьи 15 июля 2016 года. Однако, согласно действовавшему в то время российскому законодательству, такое решение должно выноситься на коллегиальной основе», — цитирует AFP решение суда.

Как заявил во вторник вечером AFP сам Пугачев, французская юстиция своим постановлением «признала, что изначально незаконное решение России не может рассматриваться как законное ни во Франции, ни в другой стране».

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в действиях, которые привели к банкротству МПБ. В частности, речь идет о выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек их к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере 75,6 млрд рублей.

В рамках дела Высокий суд Лондона в феврале 2016 года арестовал активы экс-банкира на 1,2 млрд фунтов стерлингов и запретил ему покидать страну. Однако к этому времени Пугачев уже выехал во Францию. Генпрокуратура России направляла Парижу запрос о выдаче россиянина.



В 2015 году Пугачев подал иск в арбитраж Гааги, в котором требует взыскать с России 12 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате экспроприации его активов, в том числе Енисейской промышленной компании, «ОПК Девелопмент» и других.