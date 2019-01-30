Депутаты британского парламента во вторник одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Они потребовали, чтобы правительство избежало Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о «бэкстопе» — спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Последнее и наиболее важное предложение было внесено консерватором Грэмом Брейди и поддерживалось правительством. Как подчеркивают в этой связи эксперты, результаты состоявшегося 29 января голосования — чистая победа главы консервативного правительства Терезы Мэй. Правительству удалось нейтрализовать опасные для него поправки, которые могли отодвинуть дату Brexit, расширить полномочия парламента или открыть путь ко второму референдуму. По сути парламент выдал премьеру мандат на возобновление переговоров с Брюсселем, впервые четко заявив, что именно нужно изменить в проекте сделки с ЕС, чтобы палата общин его поддержала.

Всего члены палаты общин внесли на рассмотрение парламента 14 поправок к биллю о Brexit, из которых до голосования дошли семь. Путь к данной парламентской процедуре открылся после того, как 15 января народные избранники отвергли утвержденный лидерами европейского сообщества проект сделки между Великобританией и Евросоюзом. После этого Мэй дала депутатам возможность сформулировать свои предложения, на основании которых правительство должно было определиться с дальнейшим ходом процесса Brexit (а до него остается уже меньше двух месяцев).

Три инициативы, которые предусматривали перенос даты Brexit c 29 марта на более поздний срок — вплоть до конца декабря 2019 года, — были отвергнуты. Не удались и планы «парламентского бунта»: палата общин отклонила обе поправки, которые, по сути, передали бы контроль за процессом Brexit из рук правительства в руки законодателей.

При этом была одобрена поправка Кэролайн Спелман, призванная исключить возможность Brexit без сделки. Она добавляет в текст билля слова о том, что выход страны из состава ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем должен быть отвергнут, не уточняя, впрочем, как именно это должно быть сделано. Данная поправка не имеет обязывающей силы, и в теории Мэй может проигнорировать мнение парламентского большинства по данному вопросу, однако на практике едва ли на это пойдет. Так называемого жесткого Brexit (без сделки с ЕС), последствиями которого регулярно пугают население британские СМИ, не хочет ни парламент, ни сама Мэй, однако ее Кабинет выступал против поправки, которая значительно ограничивает ему пространство для маневра в переговорах с ЕС.

Ключевое значение имело голосование по последней из поправок, касающейся главной для парламента проблемы — вопроса об ирландской границе. Принятая поправка Брейди подразумевает, что вместо механизма «бэкстоп», вызывающего протесты, в соглашении будет упомянута некая «альтернативная договоренность», не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия. Механизм североирландского «бэкстопа» и стал основной причиной, по которой палата общин две недели назад не поддержала проект сделки по Brexit. «Бэкстоп» подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС, если стороны не смогут договориться по вопросу о прозрачности границы между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и Республикой Ирландией, остающейся членом европейского сообщества. Как лейбористы, так и тори-евроскептики боятся того, что данный пункт соглашения сделает Лондон заложником Брюсселя, который сможет бесконечно продлевать «бэкстоп», оттягивая тем самым окончательный выход Великобритании из Евросоюза.



Несмотря на оптимизм аналитиков, фунт стерлингов отреагировал на итоги вечернего голосования в палате общин весьма болезненно, продемонстрировав самое сильное падение в 2019 году. Британская валюта потеряла 0,8% своей стоимости по отношению как к евро, так и к доллару.