Верховный суд Венесуэлы принял так называемые обеспечительные меры в отношении спикера парламента Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны. Так, ему закрыт доступ к банковским счетам. Гуайдо также запретили совершать сделки с недвижимостью и выезжать за рубеж, сообщает РБК со ссылкой на издание El Nacional.

Объяснением такому решению стало расследование в отношении Гуайдо, которое инициировала Генеральная прокуратура страны. Поводом стали акции протеста в стране и случаи применения насилия. В Генпрокуратуре Венесуэлы Гуайдо подозревают в том, что именно он спровоцировал беспорядки.

Решение Верховного суда появилось спустя сутки после того, как Соединенные Штаты заявили о передаче Гуайдо венесуэльских активов в американских банках. Вашингтон также ввел санкции в отношении государственной нефтяной компании PDVSA.

Помпео передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США Госдепартамент призвал другие страны совершить аналогичные шаги «для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства».

Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро. Он объявил о том, что намерен добиться проведения новых выборов, а свои действия назвал соответствующими конституции страны.



Президентом Венесуэлы Гуайдо признали большинство стран Латинской Америки, США, Канада, ряд государств ЕС, Австралия, Грузия, Марокко. Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Китай, Турция.