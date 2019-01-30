Московский Кредитный Банк запустил продукт для юридических лиц — виртуальный пулинг, который позволяет объединить остатки на счетах участников пула для начисления процентов на остатки без физического движения денежных средств.

При этом итоговая процентная ставка зависит от общего остатка на счетах и действует для всех участников пула. Средства, объединенные в пул, остаются на расчетных счетах и доступны клиентам в течение операционного дня, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам директора департамента трансакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филиппа Литвиненко, при начислении процентов на остатки в рамках виртуального пула учитываются все средства, которые поступили на счета участников вплоть до окончания дня. Каждый из участников пула получает проценты, начисленные по единой процентной ставке, зависящей от общего остатка на всех счетах участников пула. Дополнительно клиентам предоставляется детализированная отчетность по всем расчетам, упрощающая внутренний учет начисленных процентов.

Процентная ставка определяется в зависимости от размера совокупного остатка, а периодичность выплаты выбирается клиентом в диапазоне от ежедневных до ежегодных перечислений.