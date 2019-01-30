Вадим Семенов возглавил совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона», направленное на развитие сетей 5G в России. Об этом на круглом столе «О перспективах создания и развития сетей связи 5G в Российской Федерации» заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы договорились, что руководителем этой компании стал Вадим Семенов», — сказал Осеевский, добавив, что «МегаФон» ставит своего технического директора.

С 2010 по 2013 год Семенов возглавлял «Связьинвест». С 2011 года он входит в состав совета директоров «Ростелекома».

В ноябре 2018 года «Ростелеком» и «МегаФон» объявили о планах по совместному развитию сетей 5G в России, а в январе 2019-го — о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил Осеевский на ПМЭФ-2017. Его поддержали главы «МегаФона», «ВымпелКома» и Tele2, а президент МТС Андрей Дубовсков отметил, что для оператора вопрос создания единого инфраструктурного оператора «неочевиден».

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.