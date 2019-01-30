СК «Сбербанк страхование» победила в открытом запросе предложений на право страхования недвижимого имущества, выступающего обеспечением по закладным, которые включены в ипотечное покрытие облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент».



В конкурсе, организованном «ДОМ.РФ Ипотечный агент», участвовало шесть страховых компаний. По итогам конкурса со «Сбербанк страхование» заключен 30-летний генеральный договор. В рамках договора «ДОМ.РФ Ипотечный агент» уже передал на страхование первый транш квартир. По нему застраховано более 33 тыс. квартир на общую страховую сумму свыше 46 млрд рублей.

Квартиры, являющиеся залоговым имуществом по ипотечным договорам, обеспечиваются страховой защитой от утраты и повреждений. Страхованием обеспечены конструктивные элементы.

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» создано единым институтом развития в жилищной сфере Российской Федерации — АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК). Предмет деятельности «ДОМ.РФ Ипотечный агент» — приобретение закладных и требований по кредитам, обеспеченным ипотекой, а также эмиссия облигаций с ипотечным покрытием (секьюритизация ипотечных кредитов).