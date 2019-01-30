Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Сбербанк страхование» на уровне «ruAA+» (высокий уровень надежности). Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

Пересмотр прогноза по рейтингу обусловлен прежде всего стабилизацией финансового результата компании, в том числе технического результата, рассчитанного без нарастающего итога, который имел положительные значения последние семь кварталов. Агентство ожидает сохранения стабильно высоких финансовых показателей в рамках аудированной отчетности по ОСБУ за 2018 год, в связи с чем устанавливает «позитивный» прогноз по рейтингу.

Существенное положительное влияние на уровень рейтинга «Сбербанк страхования» оказывает высокая надежность собственника и ключевого банка-партнера страховщика — ПАО «Сбербанк России». Среди положительных факторов отмечена высокая географическая диверсификация деятельности (компания получает взносы в 86 субъектах РФ, доля крупнейшего региона во взносах — Москвы — составила 29,2% за девять месяцев 2018 года).

Финансовые показатели деятельности компании характеризуются значительным превышением фактической маржи платежеспособности над нормативной (237,8% на 30.09.2018), высокими значениями коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (2,0 и 2,4 на 30.09.2018 соответственно). Комбинированный коэффициент убыточности-нетто находится на низком уровне (62,0% за девять месяцев 2018 года). В числе положительных факторов отмечена высокая рентабельность продаж (38,0% за девять месяцев 2018 года), собственного капитала (86,6% за девять месяцев 2018-го в годовом выражении) и инвестированного капитала (5,8% за девять месяцев 2018-го в годовом выражении).

Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывает высокое качество активов страховщика. Доля вложений в высоколиквидные активы с рейтингами «ruA» и выше «Эксперт РА» или сопоставимыми рейтингами других агентств на 30.06.2018 составила 94,3% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов, на 30.09.2017 — 91,2% соответствующих активов. Агентство оценивает риски концентрации вложений на отдельных эмитентах как низкие. Доля крупнейшего контрагента в активах составила 23,4% на 30.09.2018, доля трех крупнейших контрагентов — 44,8%, при этом оценка фактора была скорректирована за счет высокого кредитного качества основных объектов вложений.