ФАС считает, что создание единого инфраструктурного оператора по развитию сети 5G негативно отразится на конкурентоспособности телекоммуникационной отрасли, это худший из возможных вариантов. Об этом заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева на круглом столе по развитию сети 5G в аналитическом центре при правительстве.

«Создание единого инфраструктурного оператора — это худший вариант из возможных предложенных», — сказала она, отметив, что пойти на подобный шаг можно, если не удастся найти другое техническое решение.

В то же время представитель регулятора подчеркнула, что ФАС готова обсуждать любое принятое решение. «Если государство будет обсуждать необходимость совершения такого шага, то, конечно, мы просили бы обратить внимание на международный опыт. Например, в Казахстане инфраструктурный оператор по 4G ничем хорошим не закончился», — уточнила она.

Второй вариант — создание консорциума для развития сети — в России уже существовал около пяти-шести лет назад, напомнила Заева. «Предполагалось, что операторы будут использовать инфраструктуру. ФАС даже дело соответствующее рассматривал о нарушении антимонопольного законодательства, тоже бы хотели обратить на это внимание», — добавила она.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков заявил, что России не стоит идти по пути создания государственного инфраструктурного оператора для развития сетей 5G. «Главная проблема и во всем мире, и тем более у нас — это частотный ресурс для 5G, — сказал Носков. — Здесь есть три пути, по которым идут все страны мира: передать частоты на конкурс, создать государственного инфраструктурного оператора, третье — когда компании, работающие на рынке, создают консорциум, который управляет инфраструктурой. Первый путь для нас неприемлем — выдача частотного ресурса на конкурс, — потому что у нас на данный момент очень мало частот. <...> По второму пути идут и некоторые западные страны, создавая государственный инфраструктурный оператор. Мне, честно говоря, этого очень не хочется». Министр отметил, что первый путь неприемлем, так как приведет к снижению конкуренции на рынке.

Носков считает, что для развития сетей 5G в России необходимо создать консорциум операторов. «Находясь в диалоге с операторами, обсуждаем третий путь, который мне больше всего нравится, — сказал министр. — Когда наше операторское сообщество договорится и научится использовать имеющиеся на данный момент частоты совместно, по тем правилам, которые они определят сами, мы готовы отдать, договорившись с операторским сообществом, часть регуляторных функций именно на такую самоорганизацию».

В свою очередь вице-премьер России Максим Акимов назвал основной задачей государства и игроков телекоммуникационного рынка по развитию сети пятого поколения открытый диалог между сторонами. При этом регулятор не может навязывать рынку способы решения этих задач, считает он. «В основе решения этих задач может лежать только открытый, честный диалог, не предвосхищающий навязанных решений со стороны государства. Диалог, в котором стороны слышат друг друга, диалог в котором мы находим, может быть, не всегда уютные, не всегда гладкие, но тем не менее взаимоприемлемые решения», — сказал он. Акимов отметил, что финансовые, организационные и технические моменты несколько ограничивают развитие сети 5G.