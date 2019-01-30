Клиринг и расчеты с глобальными депозитарными расписками (ГДР) En+ возобновлены в полном объеме после снятия с компании санкций США. Об этом говорится в сообщении En+, размещенном на Лондонской бирже.

Операции с ГДР компании возобновили клиринговые компании Euroclear и Clearstream Banking, также работу с ценными бумагами En+ возобновил банк-депозитарий компании Citi.

Министерство финансов США 28 января объявило о снятии санкций, введенных в апреле 2018 года в отношении «Русала», En+ и «Евросибэнерго». При этом ограничения в адрес совладельца этих компаний Олега Дерипаски сохранились. На этом фоне Лондонская биржа металлов (LME) сообщила о возобновлении торгов алюминием «Русала» и снятии ограничений на хранение продукции компании на своих складах.

Лондонская фондовая биржа также сообщила о снятии ограничений на торговлю депозитарными расписками компании En+ для американских инвесторов.