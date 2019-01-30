Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25% — до 2,8 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



«ВТБ опередил прирост рынка, на 25% мы подросли, сохранив структуру кредитного портфеля», — сказал Печатников, комментируя результаты работы розничного бизнеса за 2018 год.

Как следует из презентации, на начало 2019 года доля госбанка на рынке розничных кредитов составила почти 19%. Год к году показатель увеличился на 0,44 процентного пункта. Основная часть розничного кредитного портфеля ВТБ приходится на ипотеку и кредиты наличными — 1,4 трлн и 1,2 трлн рублей соответственно.