Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции», сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как рассказал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, вносятся изменения в федеральный закон «О противодействии коррупции», согласно которым на Генеральную прокуратуру РФ возлагаются функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.

В федеральные законы «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» вносятся изменения, согласно которым Генеральная прокуратура РФ вправе при необходимости направить запрос в Банк России, который, в свою очередь, обращается в ЦБ и иной орган надзора иностранного государства или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом имеющейся у них информации о наличии счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, нахождении иностранных финансовых инструментов во владении и пользовании у лиц, которым в соответствии с российским законодательством запрещается открывать и иметь такие счета, наличные денежные средства и ценности, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.



Полученная от Центробанка РФ информация предоставляется Генпрокуратурой органам, подразделениям и должностным лицам, уполномоченным на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции. Одновременно устанавливается запрет на раскрытие полученной информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.