По итогам 2018 года ВТБ в полтора раза увеличил выдачи кредитов наличными в рамках рефинансирования. Об этом на пресс-конференции заявил зампред правления банка Анатолий Печатников.



«По рефинансированию ипотеки и необеспеченного кредитования у нас был большой прогресс. Но это тренды первого полугодия. Когда у нас ситуация с ценами на недвижимость изменилась уже к осени, сейчас не очень востребована эта услуга», — констатировал топ-менеджер.

Как следует из презентации банка, в прошлом году более 0,5 млн россиян перевели свои потребительские кредиты в ВТБ. В портфеле необеспеченных ссуд доля таких займов составила около 30%.

«В 2018 году ВТБ стал абсолютным лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России», — указано в материалах банка. Услугой воспользовались 43 тыс. заемщиков — объем таких кредитов достиг 83 млрд рублей.