Мессенджер Telegram — классный сервис, такое мнение высказал журналистам заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов. При этом он считает, что долго мессенджер не просуществует.



«Я не думаю, что он [Telegram] будет работать долго, — сказал Иванов. — Telegram — классный сервис. Если бы он выполнял требования по безопасности, все было бы хорошо».



Замминистра добавил, что сам не использует Telegram для общения.

В среду в СМИ появилась информация, что Институт развития Интернета проведет для чиновников курсы по правильному ведению аккаунтов в социальных сетях, в том числе анонимных каналов в Telegram.