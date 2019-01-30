Центр противодействия мошенничеству ВСК совместно с сотрудниками полиции раскрыл мошенничество. По итогам следствия было установлено, что автомобиль был специально «подготовлен» для страхования и последующего угона.

В июле 2017 года гражданин С. обратился в Страховой дом «ВСК» с заявлением о хищении застрахованного по каско автомобиля «Мерседес-Бенц G63AMG» стоимостью 14 млн рублей. Согласно версии заявителя, в период его отсутствия злоумышленники ограбили его квартиру и, завладев ключами, похитили припаркованный у дома автомобиль.

Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленник изготовил поддельные документы, подменил оригинальные полимерные таблички и подложил под коврик пластину с новым идентификационным номером. Автомашина была поставлена на учет ГИБДД. Подделка была настолько качественной, что в ходе предстрахового осмотра выявить подмену автомобиля не удалось. В дальнейшем мошенник специально для последующей инсценировки кражи ключей и автомашины снял квартиру в Москве. Автомобиля на момент «кражи» у него уже не было более полугода.

Планы злоумышленника были раскрыты, страхователь — арестован и оставлен под домашним арестом. В ходе следствия он признал вину и заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве. 29 января 2019 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил злоумышленника к двум с половиной годам лишения свободы условно.