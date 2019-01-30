Венесуэла осуществляет все платежи, причитающиеся России, в срок и в полном объеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На днях наш министр финансов, отвечая на похожий вопрос, сообщил, что все платежи, которые причитаются Российской Федерации, переводятся в срок и в полном объеме», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции после переговоров с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что Каракас выполнит финансовые обязательства перед Россией и Китаем.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.