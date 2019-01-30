Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с шутки, назвав министра экономического развития Максима Орешкина, вернувшегося из Давоса, туристом.

«У нас сегодня вопрос туризма [на повестке дня совещания]. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста», — улыбнулся глава государства. Он обратился к Орешкину с вопросами: как прошла работа с коллегами, какие были встречи, что там было интересного и полезного, если что-то было».

Министр экономического развития возглавлял делегацию РФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе.