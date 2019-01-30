Мировая торговля потеряла 0,5 трлн долларов от торговых войн и ограничений в 2018 году. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В ходе совещания Путин поинтересовался у Орешкина, сколько мировая торговля потеряла от различных ограничений и торговых войн.

«Оценки, которые делала ВТО по прошлому году, — это порядка 0,5 триллиона долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма, и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику», — сказал Орешкин.