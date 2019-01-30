Министерство цифрового развития, коммуникаций и связи РФ рассмотрит инициативу Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) разрешить свободный оборот на рынке «деперсонализированных» пользовательских данных. Об этом журналистам сообщил министр связи РФ Константин Носков.

«Будем рассматривать», — ответил Носков на вопрос об инициативе ФРИИ внести соответствующие изменения в закон «Об информации».

Россиянам предложат заработать на информации о себе Граждане смогут зарабатывать на продаже своих данных до 60 тыс. рублей в год.

Согласно предложениям, бизнес сможет покупать данные при согласии гражданина на их обработку и отчислять в его пользу процент от сделки. Граждане могут не давать согласия на обработку персональных данных, чтобы исключить их из оборота.

В ФРИИ отмечают, что в этом случае граждане смогут зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, и это будет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых, а также позволит перечислить «в казну несколько миллиардов рублей» от физлиц и налоги участвующих в обороте данных юрлиц.