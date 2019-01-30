Объем платежей на портале «Госуслуги» в 2018 году составил 52,6 млрд рублей против 30,3 млрд в 2017 году и 8,1 млрд в 2016-м, говорится в пресс-релизе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В 2018 году пользователи портала госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19,9 млрд рублей, государственные пошлины — на 17,5 млрд, штрафы — на 9,8 млрд, судебные задолженности — на 4,3 млрд.

Доля платежей с помощью сервиса «Мультиоплата» от общей суммы оплат через портал «Госуслуги» составляет около 20% и превышает 11 млрд рублей. За 2018 год возможностью погашения одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей граждане воспользовались почти 4,5 млн раз.

Общее число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 млн, до 86 млн. Количество посещений портала возросло более чем на 30%, до 582 млн. При этом пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России.