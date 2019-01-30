Давосский форум прошел негативно из-за мрачных настроений мирового сообщества, вызванного ухудшением ситуации в глобальной экономике, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он возглавил в Давосе российскую делегацию, президент РФ Владимир Путин попросил его рассказать об итогах форума.

«Если в целом говорить, то форум, в принципе, прошел довольно негативно, настроения у мирового сообщества очень сильно ухудшились за последние годы. Этому способствовал тот факт, что глобальная экономика в четвертом квартале начала очень сильно замедляться», — сказал Орешкин.

«МВФ и говорил о замедлении», — ответил Путин. МВФ в январе понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно. Ожидается, что ВВП еврозоны в 2019 году будет расти на 1,6%, что на 0,3 п. п. ниже, чем прогнозировалось в октябре. Ожидания на следующий год — прежние: на уровне 1,7%.

«МВФ начал говорить в январе, все начали только сейчас менять свои прогнозы. А динамика негативная уже пошла в четвертом квартале», — отметил министр.

«И второй момент очень важный — что социально-политическая напряженность в мире возрастает. Те же «желтые жилеты» во Франции, ряд других событий — все это, конечно, накладывает негативный эффект. Представители крупнейших компаний, государств смотрят на эти проблемы и не видят серьезного способа решения этой проблематики, которая появляется», — добавил он.

«Одна из причин замедления экономического роста — то, что как раз торговые войны начинают разбивать мир на отдельные блоки и рушится та система, которая работала все последние годы», — заключил Орешкин.