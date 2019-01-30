Россияне в 2018 году в полтора раза нарастили объем краткосрочных вкладов в валюте, что связано с ростом ставок и санкционными рисками. В целом за год объем валютных депозитов сократился на 6,3%, а рублевых — вырос на 8,2%, говорится в материале РБК .

Клиенты российских банков увеличили объем краткосрочных валютных вкладов (сроком от одного месяца до одного года) в долларовом эквиваленте с 15,1 млрд долларов на 1 января 2018 года до 23,1 млрд на 1 января 2019-го, подсчитали в РБК на основе данных ЦБ. В рублевом выражении из-за падения курса национальной валюты к доллару объем таких вкладов увеличился почти вдвое — с 873,1 млрд до 1,6 трлн рублей.

Однако общий объем валютных вкладов россиян за 2018 год сократился на 6,3%, с 94 млрд до 88 млрд долларов, за счет сокращения сразу на 21% объема долгосрочных валютных вкладов (с 58,3 млрд до 46 млрд долларов). При этом объем вкладов на срок до 30 дней и до востребования за год практически не изменился (19,2 млрд долларов на начало 2018 года, 19,1 млрд — на начало 2019-го). Объем рублевых вкладов населения за год вырос на 8,2% — с 20,6 трлн до 22,3 трлн рублей.

Объем валютных вкладов на срок до года начал резко расти в ущерб долгосрочным в октябре — после активного повышения банками ставок по долларовым депозитам, напоминает РБК. За три последних месяца объем краткосрочных валютных вкладов вырос на 560 млрд рублей, или примерно на 8 млрд долларов.

Рост таких вкладов наблюдался преимущественно в IV квартале прошлого года, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Это совпало с активной кампанией госбанков по привлечению валюты по повышенным ставкам и общим проседанием курса рубля до 70 за доллар», — пояснил он.

Особенно сильное влияние на рост объема краткосрочных валютных вкладов в ущерб долгосрочным оказал риск введения американских санкций в отношении российских госбанков (вплоть до возможности запрета операций в долларах), считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Эта информация появилась в августе и сопровождалась оттоком средств физлиц из банковских вкладов в целом: согласно статистике ЦБ, за август объем вкладов населения (рублевых и валютных) уменьшился на 0,6%, а в сентябре — еще на 0,8%, до 26,9 трлн рублей. Ситуацию усугубило заявление главы ВТБ Андрея Костина о возможности конвертации валютных вкладов в рубли в случае введения санкций против госбанков, хотя такую перспективу в ЦБ почти сразу отвергли.

В последующие месяцы на фоне повышения ставок вслед за ростом ключевой ставки ЦБ объем вкладов опять начал расти и на 1 января достиг 28,46 млрд рублей.

Население опасается долгосрочных инвестиций в валютные вклады, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Повышение уровней ставок по валютным вкладам в диапазон 3—4% способствовало тому, что вкладчики отказались от идеи полного ухода в кеш на фоне двух основных рисков, отмечает он.



«Нерешенным остается санкционный вопрос в плоскости ограничения долларовых расчетов для российских банков», — напоминает эксперт, указывая, что данный геополитический риск может оставаться актуальным для России достаточно долгое время. Кроме того, «люди помнят о планах по дедолларизации (экономики России), что определяет нежелание оставлять деньги в банке надолго. В настроениях граждан идею принудительной конвертации валютных вкладов подавить за столь малый промежуток времени достаточно сложно», — заключает Покатович.

