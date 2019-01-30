«Большая тройка» мобильных операторов (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом») высказалась против использования единой инфраструктуры для развития сети 5G. Такая модель может привести к негативным последствиям вплоть до наложения санкций, полагают топ-менеджеры компаний. Дискуссия о развитии сетей пятого поколения (5G) прошла 30 января на круглом столе в аналитическом центре при правительстве РФ.

«Нам кажется, создание одной инфраструктуры для 5G нецелесообразно по причинам того, что возникают риски отказоустойчивости, возникают риски информационной безопасности, возникают риски вплоть до наложения санкций, а также возможность ограничения управления операторами своей сети и конкуренции», — сказал глава МТС Алексей Корня.

Он отметил, что подобная модель в том числе не решает вопрос о предоставлении необходимого радиочастотного спектра.

«МегаФон», который ранее сообщил о создании СП с «Ростелекомом» для развития сети, разделяет точку зрения о нецелесообразности использования единой инфраструктуры из-за разнородности эволюционного развития сети у каждого из операторов, сообщил глава оператора Геворк Вермишян.

В то же время он считает, что СП с «Ростелекомом» и потенциальное вхождение в это юрлицо других игроков рынка быстрее приведет телекоммуникационную отрасль к повсеместному внедрению 5G. «Это может быть совместное на четверых, совместное на двоих и резервирование еще на двоих. Я имею в виду партнерство две сети — две сети, чтобы было геозонирование», — пояснил Вермишян.

Несмотря на отрицательное отношение операторов к созданию единой инфраструктуры, «большая тройка» поддержала концепцию Минкомсвязи, предполагающую создание консорциума, в рамках которого отрасли будут передаваться все свободные частоты для создания и развития 5G. «Мы очень активно поддерживаем ту концепцию, которую предложило министерство. Мы считаем, что другого подхода практически не может быть», — указал гендиректор «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») Василь Лацанич.