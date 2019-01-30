Россия может предусмотреть возможность реструктуризации долгов Венесуэлы и оказания стране финансовой помощи при условии соблюдения международного права и участия РФ как посредника в переговорном процессе между властью и оппозицией для того, чтобы владеть ситуацией. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что экономика страны находится в стадии критического восстановления и власти предпримут все усилия по ее стабилизации. При этом, отметил Мадуро, Венесуэла выполнит финансовые обязательства перед Россией и Китаем.

«Очевидно, мы должны предусмотреть вопросы, связанные с выполнением обязательств, сформированных в период действующей власти и предыдущей власти (в Венесуэле). Все это, конечно, должно быть на основе международного права. И когда в ходе такого процесса, закрепленного документально и подписями, все вопросы будут урегулированы, дальше можно будет рассматривать и вопросы реструктуризации (долгов), (финансовой) помощи и так далее», — сказал Аксаков РИА Новости.

Он также отметил, что для того, чтобы России полностью владеть ситуацией, необходимо «взять на себя миссию посредничества в переговорном процессе между властью и оппозицией». Это, считает депутат, поможет урегулировать в том числе внутренние разногласия подходов по разным вопросам.

«Мы здесь, понятно, стоим на стороне законного правительства, но при этом, как говорится, дружба дружбой, а деньги врозь. Это деньги наших налогоплательщиков, деньги нашего народа, поэтому, естественно, мы должны их разумно использовать», — добавил Аксаков.

По его словам, ранее у РФ не возникало каких-либо проблем с уплатой долга со стороны Венесуэлы. «Мы шли навстречу, в принципе, это нормальный процесс», — сказал он.



Венесуэла переживает тяжелый экономический и финансовый кризис. США 28 января объявили о новых санкциях в отношении страны, в частности — против нефтяного сектора, заблокировав активы и интересы национальной нефтегазовой компании PDVSA в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти.